القناة الـ"12": الحكومة وافقت على زيادة المجندين الاحتياطيين إلى 350 ألفاً على خلفية تهديدات بشن حملة واسعة بالشمال

افادت القناة الـ"12" الاسرائيلية بأن الحكومة الاسرائيلية وافقت على قرار يسمح للجيش الإسرائيلي بزيادة عدد المجندين الاحتياطيين الى 350 الفا ويسري القرار حتى 31 آب المقبل.

وبحسب القناة يؤكد مسؤولو وزارة الدفاع إن هذه زيادة طبيعية وروتينية في التشكيل القتالي وتأتي الموافقة على خلفية تهديدات بشن "حملة واسعة النطاق" في الشمال.