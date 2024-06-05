هاني بحصلي رئيساً لنقابة مستوردي المواد الغذائية لولاية جديدة

اعلنت نقابة مستوردي المواد الغذائية في بيان، انه اجرت إنتخابا لمجلسها التنفيذي، حيث توزعت المهام بين أعضائها المنتخبين على الشكل الآتي: هاني بحصلي (شركة بحصلي فودز) رئيساً، بول الكلاسي (شركة كلاسي للتجارة) نائباً للرئيس، مازن سنو (شركة أ. ام. سنو وأولاده) أميناً للسر، أنطوان ناكوزي (شركة جبرائيل بوكتي) أميناً للصندوق ، والأعضاء غيدا سنو (شركة خليل فتال وأولاده)، نجوى الخطيب (شركة السلطان للمواد الغذائية)، ميشيل جبرا (شركة جبرا)، جو عبدالله (شركة مسلّم إخوان)، كارلو فنشنتي (شركة ج. فنشنتي وأولاده)، انور يونس (شركة ترانسميد)، سامي سلامة (شركة عبجي للمواد الإستهلاكية) وأنطوني مسعود (مؤسسة انطوان مسعود)".

وفي المناسبة، هنّأ بحصلي بإنتخاب المجلس التنفيذي، مؤكداً "إستمرار النقابة بالعمل في إطار من التكافل والتضامن خدمة للقطاع ولكل ما يتعلق بالأمن الغذائي للبنانيين".

وأكد بحصلي في بيانه " الثوابت التي تعمل عليها النقابة، والتي تتمثّل بالإلتزام بمبادئ المنافسة، الحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين، إمداد السوق اللبنانية بمختلف أنواع السلع والمواد الغذائية التي تستجيب لمختلف الاذواق والإمكانات شرط تمتعها بالمواصفات المعتمدة لبنانياً، العمل على حماية القطاع من عمليات التزوير والتقليد ومكافحة التهريب كون هذه الأمورالثلاثة تشكل خطراً كبيراً على صحة المواطن لعدم خضوعها للمراقبة والفحوص المخبرية لمعاينة مدى سلامتها فضلاً عن إلحاق الأذى الكبير بالمؤسسات المستوردة الشرعية".