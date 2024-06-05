إحباط محاولة لتهريب مبلغ من الدولارات الأميركية المزورة الى تركيا عبر المطار

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن "الاجهزة الأمنية في مطار بيروت الدولي، تتابع بشكل يومي وحثيث محاولات تهريب الممنوعات او القيام بأمور غير قانونية على كل المستويات، سواء بالنسبة إلى الوافدين او المغادرين عبر المطار".
واشارت الى ان "وضمن جهودها الحثيثة لمحاولات تهريب الاموال المزورة عبر المطار التي شهدت ما يقارب أربع محاولات خلال الايام القليلة الماضية، تمكنت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار صباح اليوم، من إحباط محاولة لتهريب مبلغ من الدولارات الأميركية المزورة، قدّر بنحو الـ 150 الفًا، مع مواطن لبناني كان يحاول تهريبها الى تركيا".
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