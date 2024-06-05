بدء الرياضة الروحية لسينودس الكنيسة المارونية برئاسة الراعي

بدأت في الصرح البطريركي في بكركي، الرياضة الروحية السنوية لسينودس الكنيسة المارونية برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة مطارنة الطائفة في لبنان وبلدان الانتشار، ويتولى الارشاد فيها المشير العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الاب جورج الترس، على ان تبدأ اعمال السينودس صباح يوم الاثنين المقبل 10 الحالي وتستمر لغاية يوم السبت 15 منه حيث سيصدر البيان الختامي ويتضمن كل الامور التي تم بحثها.

وقد بدأت الرياضة الروحية بالصلاة المشتركة ثم كانت كلمة ترحيب للبطريرك الراعي وقال: إن "الرياضة الروحية التي نفتتحها اليوم تشكل عودة الى الذات"، معتبرا "اننا بحاجة الى الصمت للعودة الى الرب والتفكير بحياتنا".