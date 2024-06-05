أبو حيدر التقى وزير التجارة الأندونيسي: ضرورة تعزيز العلاقات التجاريّة بين البلدين لجهة رفع حجم الصادرات اللبنانيّة

شدد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، خلال لقائه وزير التجارة الإندونيسي ذو الكفل حسن، في إندونيسيا، على "ضرورة تعزيز العلاقات التجاريّة بين البلدين لجهة رفع حجم الصادرات اللبنانيّة إلى إندونيسيا وهي ضئيلة جدّاً حاليّاً"، لافتاً الى أنّ "لبنان قادر على تصدير منتجات عدّة، زراعيّة خصوصاً، مثل التفاح والكرز والعنب، كما زيت الزيتون، والتي تستوردها إندونيسيا من دولٍ أخرى"، مشيرا الى "قصص نجاح عدّة حقّقها الصناعيّون والمزارعون في السنوات الأخيرة عبر تصدير منتجات عدّة الى دول الاتحاد الأوروبي".

وأكّد أبو حيدر "اهتمام تجار وصناعيّين لبنانيّين باستيراد بعض المنتجات الى لبنان، وعبرهم الى دولٍ عربيّة أخرى".

في سياق اخر، بحث أبو حيدر مع المديرة العامة في الوزارة وفريق عملها، في سبل تعزيز التبادل التجاري.

وعرض أبو حيدر "لاحتياجات لبنان التجاريّة، كما لإمكانات التصدير من لبنان، خصوصاً بعد الاتفاقيّة التي وُقّعت أمس بين غرفتَي التجارة في بيروت وجاكرتا".