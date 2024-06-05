شخصيات وأحزاب استنكرت حادثة إطلاق النار على السفارة الأميركية

استنكرت شخصيات وأحزاب سياسية حادثة إطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر، حيث كانت قد أكّدت قيادة الجيش متابعة ملابسات الحادثة، بعد إصابة مطلق النار وتوقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة، مع الإشارة إلى أنّه سوريّ الجنسية.

بدوره، ذكر النائب ملحم خلف أنّ "ما تعرضت له السفارة الأميركية في لبنان مِن عملٍ إرهابي، صباح اليوم، هو اعتداء بالغ الخطورة، مرفوض ومُدان! ويَدُلّ على مدى تفلُّت الأوضاع الأمنية من جهة وعلى مؤامرة قد تستهدف الأمن القومي للبلد من جهة أُخرى".

وقال: "علينا، كنواب، أنْ نُدرِك مدى تدهور الأوضاع وخطورتها في غياب رئيس الدولة، وفي ظلّ الجنوب الملتهب والتمدد العشوائي للنزوح، فنُبادر لانتخاب الرئيس فوراً لانتظام الحياة العامة".

من جانبه، دان عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني في تصريح له، "الاعتداء التخريبي الذي استهدف السفارة الأميركيّة"، مؤكدًا أنّ "هذا العمل مرفوض ويستهدف أمن لبنان واستقراره"، مشددًا على "أهمية إبقاء لبنان بعيدًا من الصراعات الإقليمية والدولية التي قد تؤدي إلى زعزعة أمنه واستقراره".

ودعا البعريني "الولايات المتحدة الأميركيّة إلى مراجعة سياستها الخارجيّة، والعمل على وقف إطلاق النار في غزة، وإلزام إسرائيل بالموافقة على ذلك من أجل إنهاء الحرب على غزة".

وأضاف "نؤمن بأن استمرار هذه الصراعات سيؤدّي إلى نتائج لا تحمد عقباها، وقد يدفع بالمنطقة إلى مسارات خطيرة وغير مستدامة. كذلك نؤمن بأهمية الحوار الدبلوماسي وحل النزاعات بالطرق السلمية، وندعو الأطراف كافة إلى التحلّي بالحكمة والمسؤولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

بدوره، أشار "التيار الوطني الحر"، في بيان، إلى أنّه "ينظر ببالغ القلق إلى الاعتداء الذي تعرضّت له سفارة الولايات المتحدة الأميركية".

وإذ حضّ التيار القوى الأمنية والعسكرية على استكمال عملية الملاحقة وتبيان الملابسات وحقيقة ما حدث شكلاً وتوقيتاً، أكّد "رفضه المُطلق لأن يكون لبنان ساحة اختبار أو صندوق رسائل لأي جهة كانت، داخلًا أو خارج".