هبة إيطالية لمركز عين ابل الاستشفائي التابع للجيش اللبناني

سلم جنود حفظ السلام الايطاليين هبة ايطالية عبارة عن معدات طبية لفائدة مركز عين ابل الاستشفائي التابع للجيش اللبناني بحضور قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال انريكو فونتانا، قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني العميد الركن ادغار لاوندس، قائد اللواء الخامس العميد الركن ميشال بردويل، مدير التعاون المدني العسكري في الجيش اللبناني العميد الركن اياد العلم، من مديرية ، رئيس بلدية عين ابل السيد عماد للوس وعدد من الضباط اللبنانيين وجنود حفظ السلام الايطاليين، الايرلنديين والبولنديين.

و تندرج الهبة الايطالية في سياق التعاون المستمر بين اليونيفيل والجيش اللبناني.

وشكر العميد لاوندس الجنرال فونتانا والكتيبة الايطالية على المعدات الطبية والتي تندرج في سياق تجهيز المركز الاستشفائي من اجل استقبال المرضى وتحسين الظروف الصحية للسكان المحليين ولأهالي ضباط وجنود الجيش اللبناني.

بدوره شكر الجنرال فونتانا الجمعية الايطالية على تقديمهم المعدات الطبية لدعم الجيش اللبناني والذي يعتبر الشريك الاستراتيجي لليونيفيل ونوه بالتعاون الوثيق في سبيل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وبالتزامن، قام جنود حفظ السلام الايطاليين والايرلنديين والبولنديين والجيش اللبناني بحملة طبية مشتركة لفائدة الأهالي في المنطقة، تخللها توزيع ادوية وتخطيط للقلب وفحص للسكري.