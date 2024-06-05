هجوم مسلح على السفارة الأمريكية في بيروت.. والجيش اللبناني يصدر بيانا

الشارقة - اميمة ياسر -

تعرضت السفارة الأمريكية في لبنان، صباح اليوم الأربعاء، إلى حادث إطلاق نار، ورد الجيش اللبناني على مطلق النار على الفور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للحظات الأولى لحادث إطلاق النار على السفارة الأمريكية في لبنان.

وأصدر الجيش اللبناني بيانا قال فيه: "تعرضت السفارة الأمريكية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية".

وأضاف البيان: "ردّ عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران، ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة."

وأشار الجيش اللبناني، إلى "وجود كتابات على سلاح أحد مطلقي النار، تشير لانتمائه لتنظيم داعش".

وأكدت السفارة الأمريكية أن جميع طواقهما بخير.