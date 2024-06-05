جامعة بنها الأهلية: تطبيق نظم المحاكاة وإدارة التعلم لتنمية مهارات الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية برئاسة الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، ونوابه.

واستعرض المجلس انتظام اختبارات الفصل الدراسي الثاني بجميع كليات الجامعة كذلك مختلف أنشطة الجامعة خلال شهر مايو الماضي بجانب عرض أنشطة وحدة التحول الرقمي والحوكمة الذكية وتنفيذ فيديو توضيحي للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة لتسهيل عملية التسجيل الإلكتروني للتقديم المبكر لكليات جامعة بنها الأهلية.

كذلك شملت أنشطة الجامعة، خلال شهر مايو، تنظيم ندوة تثقيفية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن بنك المعرفة المصري وكيفية الاستفادة مما يتيحه من قواعد بيانات ومراجع متنوعة لإثراء مخرجات البحث العلمي بالجامعة، كذلك تنظيم ندوة تثقيفية لطلاب كلية علوم الحاسب عن الأمن السيبراني وأحدث تقنيات أمن المعلومات والبيانات والتي تأتي ضمن خطة الجامعة لصقل مهارات طلابها من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والندوات التثقيفية لإعداد وتأهيل الطلاب لمرحلة ما بعد التخرج.

كما أشاد مجلس الجامعة بما حققته الطالبة ملك سيف الطالبة بكلية الهندسة لحصولها على المركز الأول في بطولة الجمهورية للجودو، وأيضا الإشادة بتحقيق فريق كلية الاقتصاد للقب بطولة خماسيات كرة القدم على مستوى الجامعة، حيث أكد المجلس على ضرورة توفير الدعم الكامل للمتفوقين رياضيًا من الطلاب في إطار اهتمام الجامعة بكافة الأنشطة الطلابية من فنية وثقافية ورياضية.

وأشار "سوسة" إلى أن مراكز ووحدات الجامعة بمثابة خطوة تطبيقية داعمة لنموذج الجامعات الذكية مؤكدا حرص الجامعة على تمتع الطلاب بكل الوسائل التعليمية والترفيهية والدراسية المبنية على التكنولوجيا الحديثة مؤكدًا حرص الجامعة على تطبيق نظم المحاكاة وإدارة التعلم التي تركز على تطوير وتوزيع المحتوى التعليمي الأمر الذي يزيد من رغبة الطلاب في التعلم وجعلهم أكثر نشاطًا وحيوية في أنشطة التعلم.