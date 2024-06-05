الرئيس الأمريكي يشدد قواعد اللجوء على الحدود مع المكسيك

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا لتعزيز التدابير لمنع طالبي اللجوء من الدخول عبر حدود البلاد مع المكسيك.

وتتيح الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ، للسلطات ترحيل الأشخاص الذين دخلوا البلاد بصورة غير قانونية، وفي بعض الأحيان بدون النظر في طلباتهم للجوء.

وقال بايدن في واشنطن اليوم الثلاثاء " أتيت هنا اليوم للقيام بما رفضه الجمهوريون في الكونجرس، وهو اتخاذ الخطوات الضرورية لتأمين حدودنا".

وانتقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذه الإجراءات، ووصفتها بأنها تقوض أساس حق اللجوء. وأعلن نشطاء حقوقيون أمريكيون أنهم سوف يتخذون إجراء قانونيا.

ومن المقرر تطبيق اللائحة الجديدة بمجرد أن يتجاوز متوسط عدد عمليات العبور الحدودية غير القانونية 2500 في اليوم على مدار أسبوع. ثم يتم إسقاط التدابير بمجرد انخفاض العدد إلى أقل من 1500 مرة أخرى.

ونقلت وسائل الاعلام الأمريكية عن السلطات القول إن العدد حاليا أكثر من 4000 يوميا.

وأضاف بايدن "اللجوء سوف يظل متاحا" للذين يدخلون أمريكا بصورة قانونية، كما تعهد " بعدم شيطنة " المهاجرين.

وأضاف: "ولكن إذا اختار فرد ما عدم سلوك مساراتنا القانونية، وإذا اختاروا المجيء دون إذن وضد القانون ، سيتم حظر حصولهم على اللجوء والبقاء في الولايات المتحدة".

وتابع بايدن: "سيظل هذا الحظر ساريا حتى يتم تخفيض عدد الأشخاص الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني إلى مستوى يمكن لنظامنا إدارته بفعالية".

واتهم بايدن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي ينافسه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، بنسف ساخر لتشريع كان هناك حاجة ماسة له من أجل استغلال ذلك خلال الحملة الانتخابية.

وسيتم ترحيل من يشملهم المرسوم في غضون مهلة قصيرة إذا لم يطلبوا اللجوء صراحة. وأولئك الذين يفعلون ذلك سيخضعون لفحوصات أكثر صرامة من قبل مسؤولي الحدود.

وفي السابق، كان يسمح لمعظم طالبي اللجوء عموما بالبقاء في البلاد حتى موعد محاكمتهم، والذي غالبا ما يكون سنوات في المستقبل بسبب السلطات المثقلة بالأعباء.

وتنطبق الاستثناءات من مرسوم بايدن على الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأشخاص المصابين بأمراض خطيرة ، وكذلك ضحايا الإتجار بالبشر ، من بين آخرين.

يشار إلى أن المكسيك بلد عبور على الطريق الذي يسلكه العديد من الأمريكيين اللاتينيين الفارين من العنف والفقر والفوضى السياسية في الداخل في محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة.