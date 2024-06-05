منها شراء أجهزة كهربائية.. تفاصيل قروض السلع المعمرة في 3 بنوك دون حد أقصى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

فتحت بعض البنوك الحدود القصوى لقروض السلع المعمرة دون وضع حد أقصى للتمويل طالما الدخل الشهري للعميل يكفي تغطية قيمة قسط القرض، وهو ما يعد العامل الرئيسي في تحديد قيمة القرض.

وتعد قروض السلع المعمرة ضمن برامج التمويل الهامة في بعض البنوك التي تستهدف تمويل شراء أجهزة كهربائية أو إلكترونية، أو أثاث المنازل وخلافه.

وتتنافس بنوك مصر وقطر الوطني QNB والمصري الخليجي في تقديم قروض السلع المعمرة للعملاء من الموظفين في القطاع العام أو الخاص أو أصحاب المهن الحرة بعد تقديم العميل الأوراق المطلوبة للموافقة على القرض.

وتطلب البنوك بعد الأوراق للتأكد من قدرة العميل على سداد القرض منها شهادة إثبات دخل شهري من جهة العمل، والرقم القومي الخاص بالعميل، وإيصال مرافق حديث – مياه أو كهرباء أو غاز- لكل بنك الحق في طلب أي أوراق أخرى يرأها ضرورية.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية تفاصيل قروض السلع المعمر في 3 بنوك.

بنك QNB

- قيمة القرض: لا يوجد حد أقصى لمبلغ القرض.



- فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات.



- سعر الفائدة: يبدأ من 30% سنويا على أساس متناقص ويزيد وفق حالة كل عميل ونوع وظيفته.



- سن العميل: من 21 إلى 60 عاما.



- الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن ألف جنيه.

البنك المصري الخليجي



- قيمة القرض: لا يوجد حد أقصى لمبلغ القرض.



- فترة السداد: تصل إلى 15 عاما.



- سعر الفائدة: يبدأ من 30% سنويا على أساس متناقص ويزيد وفق حالة كل عميل ونوع وظيفته.



- سن العميل: من 21 إلى 65 عاما.



- الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

بنك مصر

- قيمة القرض: تصل إلى 500 ألف جنيه.



- فترة السداد: تصل إلى 10 سنوات.



- سعر الفائدة: يبدأ من 30% سنويا على أساس متناقص ويزيد وفق حالة كل عميل ونوع وظيفته.

- سن العميل: من 21 إلى 65 عاما.



- الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن ألف جنيه لموظفي الحكومة وألفي جنيه لموظفي القطاع الخاص.