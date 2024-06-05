103 آلاف طالب.. محافظة القاهرة تعلن خطة امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن العاصمة أنهت استعداداتها الخاصة بامتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ يوم الاثنين المقبل 10 يونيو 2024، مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكل العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام ١٠٣٨٧٢ طالبًا وطالبة موزعين على ٢٥٦ لجنة حيث يؤدى الامتحانات ٣٤٤٩٦ طالبًا وطالبة بشعبة علمي علوم، و٢٣٨٨٥ طالبًا وطالبة بشعبة علمي رياضة، و٣٦٦٩٠ طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية بإجمالي ٩٥٠٧١ طالبًا وطالبة بالإضافة إلى ٨٨٠١ طالب وطالبة من المدارس الدولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٣ - ٢.٢٤ بحضور اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والسكرتير العام، والمساعد، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على ضرورة تواجد المرواح بكافة اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.

وشدد محافظ القاهرة، على مديري الإدارات التعليمية بالمرور الدوري على اللجان التي سيتم عقد الامتحان بها للتأكد من توفير كل سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من صيانة دورات المياه، وسلامة وكفاءة الأثاث، ووسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التي ستجرى بها الامتحانات، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة والتأكد من سلامة أسلاك الكهرباء، وعدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم التي تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الامتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسل الأيدي بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقار.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وتأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكل الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.

كما شدد محافظ القاهرة، على مديري المديريات التعليمية بتطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بالغش حرصًا على تحقيق مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص بين الطلاب والتأكد من عمل كاميرات المراقبة داخل اللجان، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية (موبايل، سماعات، سماعات سمارت).

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة توفير مولد كهربائي بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طارئ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة أية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان، كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين بكل وسائل الراحة.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم تجهيز 83 استراحة للمراقبين منها 47 استراحة للرجال، و36 استراحة للسيدات مع تطهيرهم وتعقيمهم وتوفير الخدمات المعيشية للنزلاء بهم، كما تم تفعيل غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمشاركة كل الجهات القائمة على متابعة سير الامتحانات.