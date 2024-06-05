الجزء الثاني.. مراجعة شاملة لمادة الكيمياء الثانوية العامة الجزء الثاني.. جواب نهائي مع أشطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

يحرص موقع "الخليج 365" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، على تقديم عددا من المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة.

وتأتي حلقات المراجعات اليوم، مراجعة شاملة لمادة الكيمياء للثانوية العامة الجزء الثاني، إذ تساعد المراجعات على تحصيل الطلاب لأكبر قدر ممكن من المعلومات في مادة التفاضل والتكامل.

ويمكن للطلاب بعد المراجعة دخول الامتحان بأكبر قدر من المعلومات مما يسهل عليه عملية الإجابة عن الأسئلة.

وينشر "الخليج 365" بداية من 1-6-2024، 28 فيديو لمراجعات كافة مواد الثانوية العامة على الموقع وكافة منصاته يوتيوب وفيسبوك، بالإضافة لبث مباشر على صفحة الخليج 365 على فيسبوك للمراجعة النهائية ليلة كل امتحان.

وتأتي تلك المراجعات النهائية تزامنا مع قرب انطلاق امتحانات العام الدراسي 2023-2024، المقرر عقدها في 10 يونيو 2024 بالمواد غير المضافة للمجموع، و22 يونيو للمواد الدراسية الأساسية.

يذكر أن موقع "الخليج 365"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية حصرية للثانوية العامة، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر لمراجعة ليلة الامتحان لكل مادة يقدمها كبار الموجهين والمدرسين.

وأشطر هي مؤسسة تعليمية شاملة لطلاب الابتدائية وحتى الثانوية العامة، تسعى لتحقيق جودة تعليمية عالية بأقل الأسعار، عبر توفير حصص مباشرة وفيديوهات شرح، ونماذج امتحانية تدريبية، وملخصات للدروس، ومسابقات شهرية للطلاب.

كما تقدم المؤسسة خدمات للمدرسين لتسهيل وصولهم لأكبر عدد من الطلاب عبر الإنترنت، ولضمان تحقيق جودة تعليمية عالية بأقل الأسعار، تماشيا مع الدور المجتمعي للمؤسسة. للمزيد من المعلومات (اضغط هنا)