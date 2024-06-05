اخبار العالم

"الوطنية للصحافة": صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش غدا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة": صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى نهاية الشهر الماضي، غدًا الخميس، وتحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.


وذكرت الهيئة -في بيان اليوم الأربعاء- أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين إلى المعاش.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements