شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة": صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى نهاية الشهر الماضي، غدًا الخميس، وتحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.



وذكرت الهيئة -في بيان اليوم الأربعاء- أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين إلى المعاش.