الجيش الإسرائيلي أقرّ بإصابة 10 عسكريين بغزة خلال 24 ساعة: مقتل 644 ضابطًا وجنديًا منذ بداية الحرب

أقرّ الجيش الإسرائيلي بإصابة 10 عسكريين إسرائيليين في معارك قطاع غزة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، موضحًا أنّ "3730 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب 1889 منهم خلال العملية البرية"، داخل قطاع غزة.

واعترف بمقتل 644 ضابطًا وجنديًا منذ بداية الحرب وإصابة 570 آخرين بجروح خطير، مشيرًا إلى أنّ "254 ضابطا وجنديا لا يزالون قيد العلاج بعد إصابتهم بمعارك غزة 31 منهم إصاباتهم خطيرة".

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والخسائر التي يتكبدها الجيش جرّاء عمليات الفصائل الفلسطينية، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ "الحكومة ستصوت اليوم على زيادة عدد جنود الاحتياط الذين يمكن استدعاؤهم للخدمة"، في حين أوضحت أنّ الجيش أعلن أنّ زيادة عدد قوات الاحتياط التي ستُعرض على الحكومة لا تتعلق بجبهة الشمال.

وأوضحت الهيئة أنّ "الزيادة بمقدار 50 ألفا لأن النشاط في رفح يستهلك عددا أكبر مما كان مخططا له مسبقا".