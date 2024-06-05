اشارت هيئة البث الإسرائيلية، الى ان "الجيش الاسرائيلي اعلن أن زيادة عدد قوات الاحتياط التي ستعرض على الحكومة لا تتعلق بجبهة الشمال".
وفي وقت سابق، افادت القناة الـ"12" الاسرائيلية بأن الحكومة الاسرائيلية وافقت على قرار يسمح للجيش الإسرائيلي بزيادة عدد المجندين الاحتياطيين الى 350 الفا ويسري القرار حتى 31 آب المقبل.
وبحسب القناة يؤكد مسؤولو وزارة الدفاع إن هذه زيادة طبيعية وروتينية في التشكيل القتالي وتأتي الموافقة على خلفية تهديدات بشن "حملة واسعة النطاق" في الشمال.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: الجيش اعلن أن زيادة عدد قوات الاحتياط التي ستعرض على الحكومة لا تتعلق بجبهة الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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