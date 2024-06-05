دان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، في بيان، "الاعتداء الذي حصل على حرم سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت صباح اليوم"، وقال:" أجريت اتصالات هاتفية عدة لمتابعة الحادثة والوقوف على تفاصيلها مع الجهات المعنية". وأكد "إلتزام لبنان حماية مقار البعثات الديبلوماسية العاملة في بيروت وفقًا لإلتزاماتنا واتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية".

كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب: ندين الاعتداء على حرم سفارة أميركا ولبنان ملتزم بحماية البعثات الديبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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