احراق مكتب ادارة مدرسة كفربيتا الرسمية في بحنين ـ المنية

أضرم مجهولون مساء أمس النار في مكتب إدارة مدرسة كفربيتا الرسمية في بلدة بحنين ـ المنية، حيث أتت النيران على محتوياته بالكامل.
وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيق في الحادثة لمعرفة ملابساتها والمتورطين فيها.
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