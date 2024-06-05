احراق مكتب ادارة مدرسة كفربيتا الرسمية في بحنين ـ المنية

أضرم مجهولون مساء أمس النار في مكتب إدارة مدرسة كفربيتا الرسمية في بلدة بحنين ـ المنية، حيث أتت النيران على محتوياته بالكامل.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيق في الحادثة لمعرفة ملابساتها والمتورطين فيها.