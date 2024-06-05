توقيع بروتوكول تعاون أكاديمي بين جامعة الروح القدس وصندوق تعاضد القضاة

وقّعت جامعة الروح القدس – الكسليك، ممثّلة برئيسها الأب طلال هاشم، بروتوكول تعاون أكاديمي مع صندوق تعاضد القضاة، ممثّلًا برئيسه القاضي علي ابراهيم، تجسيدًا لإرادة التعاون وتبادل الخبرات.

تضمّن البروتوكول تسهيلات وتقديمات للقضاة ولأولادهم، بهدف تعزيز وتفعيل قدراتهم العلمية والبحثية، وتدعيم كفاءاتهم في هذا المجال، وذلك انطلاقًا من رغبة الجامعة في توظيف طاقاتها لتلبية الاحتياجات الأكاديمية للقضاة، ولأولادهم خصوصاً، وذلك في مختلف الاختصاصات المعتمدة لديها، كتعبير عن رسالتها التربوية – الوطنية الرامية الى إعلاء شأن الوطن وخدمة المواطن، وتحصين وتدعيم عمل السلطة القضائية، كواحدة من أهم ركائز وجود واستمرارية دولة الحق والقانون، واشتراكها في هذه الرؤية مع صندوق تعاضد القضاة، الساعي دومًا إلى توفير شبكة أمان إجتماعي تحيط بعمل القاضي، وتبدّد هواجسه الحياتية المتزايدة، وتسمح له بأداء رسالته السامية في إحقاق الحق وتوزيع العدالة، بإسم الشعب اللبناني. وهذا ما دأب عليه الصندوق، بتضامن القضاة وإصرارهم الأكيد على أداء رسالتهم ودورهم الطليعي في تدعيم بنيان الدولة، ساعيًا الى تخطّي واحدة من أكبر الأزمات الإقتصادية التي عصفت بالوطن وبمؤسّساته، ومتّكلًا على ثقة المجتمع بقضاته الذين ما تراجعوا يومًا عن تأمين مقتضيات قسمهم.

وفي هذا السياق، أكّد الجميع أن "توقيع البروتوكول الحالي، بما تضمّنه من مميّزات تنمّ عن رغبة صادقة للتعاون، هو محطّة سيسعى الفريقان إلى تطويرها وتعميقها، تحقيقًا للقيم المشتركة التي تجمعهما".