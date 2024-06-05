البستاني: لدينا اجتماع يوم الجمعة في السراي الحكومي لنخرج من قصة الاكراميات في النافعة

اشار رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة، بعد اجتماع اللجنة، الى أن "اللجنة اجتمعت واعطيت نبذة عن ما حدث في النافعة، وقلت لاعضاء اللجنة اننا كنا استمعنا الى وزير الداخلية بسام مولوي ومحافظ بيروت مروان عبود، ولدينا اجتماع يوم الجمعة في السراي الحكومي لنخرج من قصة الاكراميات"، مؤكدا أن "هذا لايجوز ويجب ان نصدر دفاتر السواقة ونسجل السيارات ولكن باقل ضرر على المواطن، وقررنا ان ننتظر تقرير لجنة تقصي الحقائق ونحن سنستكمل ولن نتفرج، ونحن نريد ان نعرف اين ستذهب الاموال كما عدنا واكدنا على حقوق الموظفين في النافعة".

ولفت الى ان "الموضوع الثاني هو ما تقوم به اللجنة بان تخرج برواية اقتصادية، وستكون فاعلة بالنسبة للموازنة المقبلة، وسنقوم باصلاح الاساسيات وسنعقد ورشة عمل بهذا الخصوص في 21 حزيران لنخرج بشيء فعال".