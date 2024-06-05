"حزب الله": استهدفنا أمس الثلاثاء انتشارًا لجنود العدو في ‏حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم (أمس) الثلاثاء 4-6-2024 انتشارًا لجنود العدو الصهيوني في ‏حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين يكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال، تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.