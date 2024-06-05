اشار النائب بلال عبدالله بعد اجتماع "اللقاء الديمقراطي" و"تكتل الاعتدال"، الى اننا "شعرنا أنّنا نتكلم لغة واحدة خارج الاصطفافات، ووضعنا خارطة طريق قابلة للحياة تخفّض السقوف المرتفعة".

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله بعد اجتماع "اللقاء الديمقراطي" و"تكتل الاعتدال": وضعنا خارطة طريق قابلة للحياة تخفّض السقوف المرتفعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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