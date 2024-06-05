موظفو مستشفى بيروت الحكومي نفذوا اعتصاما تحذيريا: خطوة أولى على طريق التصعيد

اشارت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي، في بيان الى انه "بناءً لما كنا قد أعلناه سابقاً ونتيجة لتردي وضع المؤسسة الاستشفائية الحكومية الأكبر في لبنان ، نفذ موظفو المستشفى اعتصاما تحذيريا اليوم الأربعاء اعتراضاً على الوضع الذي آلت إليه المستشفى وسوء الإدارة والتأخر بدفع الرواتب الشهرية والمستحقات".

واكدت اللجنة ان اعتصام اليوم خطوة أولى على طريق التصعيد الذي يبقى مفتاحه في يد المعنيين بمعالجة أزمة المستشفى ونأمل أن لا نصل لخطوات اكبر داخل وخارج المستشفى، مشيرة الى ان "موظفي المستشفى يدهم ممدودة لاي خطوة إصلاحية تؤمن استمرار المؤسسة وحياة كريمة للموظفين وخدمة يستحقها اهلنا".

واضافت :"نحن بإنتظار تدخل مباشر لوزير الصحة لتسوية الأمور ووضع الحلول وتغيير الإدارة الحالية وقد سبق وطلبنا موعد كممثلين عن الموظفين من معاليه للتباحث في الوضع الراهن وطرق الحل الكثيرة متى وُجدت النوايا".