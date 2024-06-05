مقتل امرأة وجرح ثلاثة آخرين في حادث سير على طريق الهرمل

وقع حادث سير مروع على طريق الهرمل مما ادى الى وفاة امرأة بالعقد السابع من العمر ووجرح 3 آخرين نقلوا إلى مستشفيات الهرمل للمعالجة بواسطة فريق من الصليب الأحمر اللبناني.

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