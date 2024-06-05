أشار رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل، إلى أنّ "لبنان يعيش حالة تفلّت بسبب تفشي ظاهرة السلاح بسبب إرساء شريعة الغاب من قبل حزب الله وحلفائه".
ولفت، في حديث لقناة "الحرة"، إلى أنّ "لبنان بلد مخطوف على يد حزب الله من قبل إيران".
وذكر الجميّل "أنني لا أستغرب أن يكون ما حصل اليوم أمام السفارة الأميركية هو رسالة سياسية"، مضيفًا "من المستغرب أن يعود داعش إلى الساحة اليوم بالتزامن مع تصاعد التهديد على حزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر الجميّل: لبنان مخطوف على يد حزب الله ولا أستغرب أن يكون ما حصل أمام سفارة أميركا رسالة سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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