ميقاتي عرض الاوضاع مع سفير قطر وبحث مع وليد عهد الكويت هاتفيا في العلاقات بين البلدين واستقبل زوارا

اتصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بولي عهد الكويت الجديد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وهنأه على تسلمه منصبه. وبحث في العلاقات الوطيدة بين لبنان والكويت.

وكان ميقاتي عرض مع سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، مستجدات الاوضاع في لبنان اضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

واجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال مع نائب مدير المكتب الأقليمي للدول العربية في "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" مارينا والتر.

وإستقبل كلا من النائبين محمد يحيى ووليد البعريني وعرض معه الاوضاع الانمائية والحياتية التي تخص منطقة عكار.

في اطار نشاطه، عرض ميقاتي مع رئيس مجلس ادارة "شركة طيران الشرق الاوسط" محمد الحوت، اوضاع الشركة.

وإستقبل ميقاتي وفداً من "لجنة المتابعة عن بلديات المنطقة الحدودية في الجنوب"، ضم: بلديات رميش ،علما الشعب ،جديدة مرجعيون ، راشيا الفخار، دبل والقليعة.

وبعد اللقاءـ تحدث باسم الوفد رئيس بلدية رميش ميلاد العلم فقال: "اطلعنا ميقاتي على معاناة السكان في الجنوب وعلى وضع القرى المنكوبة، وابلغناه أن الجنوب اليوم بات موجوعا وهو يحترق يومياً، خاصة بعد العدوان اليومي والقصف بقذائف الفوسفور الحارقة الذي يطال كل المشاعات في الجنوب، فالأراضي والمواسم الزراعية تحترق".

اضاف: "أطلعنا ميقاتي على المشروع الذي هو قيد التحضير والمتعلق باعفاء جميع أهالي الجنوب من رسوم الكهرباء والمياه ومن كافة الرسوم المتوجبة عليهم لعامي 2023 و 2024، كذلك ناقشنا مع دولة الرئيس موضوع المساعدات للمدارس والمساعدات الغذائية، كذلك المساعدات لجميع المزارعين بعد ان اتلفت محاصيلهم من جراء الحرب على لبنان".