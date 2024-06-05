البيت الأبيض: بايدن يلتقي زيلينسكي في فرنسا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن البيت الأبيض أمس الثلاثاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن سوف يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء تواجدهما في فرنسا. وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إن بايدن سوف يناقش مع زيلينسكي "الوضع الحالي في أوكرانيا، وكيف يمكن أن نواصل ونعزز دعمنا لأوكرانيا".

ومن المقرر أن يشارك زيلينسكي وبايدن في الاحتفال بذكرى إنزال قوات الحلفاء في نورماندي منذ 80 عاما في الحرب العالمية الثانية. وقال قصر الإليزية أمس الثلاثاء إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يستقبل زيلينسكي في قصر الإليزية بعد غد الجمعة. وأضاف قصر الإليزية أن الرئيسين سوف يناقشان الوضع في أوكرانيا. ومن المقرر أن يلتقي بايدن وزيلينسكي خلال قمة مجموعة السبع المقررة من 13 حتى 15 يونيو الجاري في منطقة بوليا بجنوب إيطاليا.