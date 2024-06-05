هجوم مسلح على السفارة الأمريكية في بيروت

كشف الجيش اللبناني في بيان له عبر منصة X، أن السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر تعرّضت إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية.
فردّ عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة وتجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة.
وأوضح البيان أن الوحدات التابعة للجيش و المنتشرة في محيط السفارة الأميركية في عوكر تُجري عملية تفتيش للبقعة المحيطة، وتعمل على تنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحفظ أمن المنطقة.
فيما أكدت السفارة الأمريكية في بيروت الهجوم الذي حصل في الساعة 8:34 صباحًا، حيث تم الإبلاغ عن إطلاق نار بالقرب من مدخل السفارة.
وشكرت السفارة الأمريكية الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بالإضافة للعناصر الأمنية الخاصة بالسفارة الأميركية على رد الفعل السريع واحتواء الموقف .
وأكدت عبر حسابها على منصة X، أن التحقيقات لا تزال جارية حيث أن السفارة على تواصل مع الجهات الأمنية المحلية للوقوف على نتائج التحقيقات النهائية.
فيما ذكرت وكالات الأنباء أن الهجوم تم بواسطة 4 أشخاص، 3 مسلحين والرابع نقلهم بمركبته، كما ذكرت الوكالات أن أحد المهاجمين قتل، وآخر هرب، فيما أصيب الثالث وتم اعتقاله بواسطة الجيش.
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