مصر تحصل على "نصيب الأسد" من جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي

ياسر رشاد - القاهرة - حصدت مصر اربع جوائز لأفضل انتاج علمي، وكان لها "نصيب الاسد "من جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد المخصصة لأفضل انتاج علمي ، وتم إعلان النتائج أمس الأربعاء في حفل نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية لتوزيع الجوائز لأفضل انتاج علمي بقيمة 250.000 دولار أمريكي

وجاءت مسابقة جامعة الأمير محمد بن فهد-التي تعد الإصدار الاول لها- في ٥ فئات ، حققت الجامعات المصرية نجاحًا ملحوظًا ،و قدمت أبحاثًا متميزة تسهم في تطوير المعرفة وخدمة المجتمع، واستحوذت مصر على جائزة أفضل انتاج علمي يخدم التنمية المجتمعية في إطار أهداف التنمية المستدامة ببحثين الأول مقدم من جامعة سوهاج ، والثاني مقدم من جامعة حلوان .

وأعلن د. عمرو سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية عن أسماء الفائزين بالفئات الأخرى للجائزة وهم ؛ جائزة أفضل انتاج علمي في البحث العلمي: البحث الأول المقدم من الجامعة التكنولوجية – العراق. البحث الثاني المقدم من جامعة القصيم – السعودية.

وعن جائزة أفضل إنتاج علمي في التقنية والتحول الرقمي: البحث المقدم من جامعة بابل – العراق. وفي فئة أفضل مشروع بحثي مشترك بين جامعات عربية وجامعات دولية: فاز المشروع المقدم من الجامعات البريطانية – مصر، شقراء – السعودية، قاصدي مرباح ورقلة – الجزائر، Lincoln – بريطانيا.

وجاء عن جائزة أفضل إنتاج علمي في الريادة والابتكار: البحث الأول المقدم من جامعة المنصورة – مصر، البحث الثاني المقدم من جامعة بابل – العراق. ويأتي الحفل برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، ورئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسي الانصاري، وأعضاء مجلس أمناء وممثلي الجامعات الفائزة بالجائزة.

ومن جانبها أكدت السفيرة هيفاء على أهمية الجائزة التي تهدف الى تعزيز دور الجامعات في الإنتاج العلمي والتشارك في البحوث واحياء روح التنافس العلمي بين الجامعات، وتقدير وتكريم الاعمال المتميزة وتشجيع الجامعات على ممارسة البحث العلمي وتعميم الاستفادة من الأعمال الفائزة لغرس الثقافة لدى الجامعات العربية في الفكر والابداع والابتكار.

وأشادت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة في كلمتها بجامعه محمد بن فهد لتميزها في مجال البحوث واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير البحث العلمي، وقالت : " استطاعت هذه الجامعة ان تخوض باقتدار مجال التنافس العالمي في البحوث والريادة والابتكار، وتأتي هذه الجائزة تتويجاً لأهدافها وخططها في رسم معالم حقيقية تشق طريقاً للبحث العلمي في مختلف المجالات" ، مشيرة إلى التعاون الوثيق بين جامعه الدول العربية واتحاد الجامعات العربية حيث انها تعد شريك رئيسي في عدة ملفات هامة تهدف الى النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي .