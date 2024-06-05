كوريا الجنوبية تسعى لتوسيع علاقاتها المعدنية مع بعض الدول الإفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - تعهد الزعيم الكوري الجنوبي يون سوك يول، بالنمو المشترك والاستدامة والتضامن في اليوم الثاني والأخير من القمة الكورية الإفريقية الافتتاحية.

القمة الكورية الأفريقية

حضر منتدى الأعمال في سيول قادة الصناعة المحليون والأفارقة.

أعلن الرئيس يون، خلال منتدى أعمال يوم الأربعاء (5 يونيو)، أن بلاده ستقيم شراكة معدنية مع بعض الدول في القارة.

وقال الزعيم الكوري الجنوبي يون سوك يول، "أصبح دور أفريقيا أكثر أهمية بسبب عدم القدرة على التنبؤ في سلسلة التوريد العالمية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية، آمل أن أقيم شراكة في مجال المعادن الرئيسية مع الدول الأفريقية وأن أوسع التعاون متبادل المنفعة في الموارد من خلال شراكة أمن المعادن الرئيسية مع البلدان التي تشترك في نفس القيم".

وذكرت وكالة يونهاب الحكومية للأنباء أن الممثلين الأفارقة، وافقوا على إطلاق حوار على المستوى الوزاري بشأن المعادن لضمان سلسلة إمداد مرنة للموارد اللازمة للتكنولوجيات الرئيسية.

إن تواصل كوريا الجنوبية مع إفريقيا هو خطوة استراتيجية، وقال وزير الخارجية تشو تاي يول، أفريقيا هي "شريك حاسم لكوريا في تحقيق تطلعات سياستها الخارجية".

قالت وزارة الزراعة الكورية الجنوبية يوم الأربعاء إنها وافقت على إقامة علاقات أعمق مع بنك التنمية الأفريقي.

وتعهدت سول يوم الاثنين بتعزيز مساعدات التنمية والاستثمارات. وتبنت كوريا الجنوبية ومندوبون من 48 دولة أفريقية إعلانا مشتركا لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون في مشاريع المعادن والتنمية الحيوية.

تمثل التجارة مع الدول الأفريقية حاليا أقل من 2٪ من إجمالي واردات وصادرات كوريا الجنوبية.

انطلقت اليوم، أعمال القمة الكورية الأفريقية، التي تُعقد بالعاصمة الكورية سيول، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبمشاركة وفود 48 دولة من بينهم 25 من رؤساء دول القارة، وكذلك ممثلي الاتحاد الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وممثلي المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وخلال استقباله الوفود الأفريقية المُشاركة، استقبل يون سوك يول، الرئيس الكوري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التي حرصت على نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للرئيس الكوري، وتمنياته أن تُرسخ القمة أسسًا قوية للعلاقات الكورية الأفريقية المشتركة بما يدفع جهود التنمية ويلبي متطلباتها في القارة.

ويرأس أعمال القمة، الرئيس يون سوك يول، رئيس كوريا الجنوبية، وكذلك الرئيس الموريتاني السيد/ محمد ولد الغزواني.

وتنعقد القمة الكورية الأفريقية تحت شعار "المستقبل الذي نصنعه معًا: مشاركة النمو والاستدامة والتضامن"؛ وتهدف القمة إلى تعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا الجنوبية ودول قارة أفريقيا، وتعزيز العمل المشترك لدعم جهود التنمية في القارة.

وتعمل القمة الكورية الأفريقية، على إرساء أسس التعاون الوثيق بين دول قارة أفريقيا وجمهورية كوريا الجنوبية، والبناء على ما تحقق من تعاون منذ بدء العلاقات المشتركة عام 1950، لاسيما في ضوء التحديات المعقدة التي تواجهها جهود التنمية في مختلف بلدان العالم.

كما تستهدف القمة توطيد التعاون المشترك بين كوريا وقارة أفريقيا، وتحقيق التكامل بين جهود التنمية في كوريا كدولة محورية، وكذلك أهداف التنمية للاتحاد الأفريقي وأجندة أفريقيا 2063.

ومن المقرر أن تُلقي وزيرة التعاون الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية أمام القمة، كما سيصدر بيانًا ختاميًا عن أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال فعالياتها.