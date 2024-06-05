بعد مقتل 76 شخصًا.. تحقيق يلوم سلطات المدينة على حريق جنوب إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى تقرير عن حريق مبنى أودى بحياة 76 شخصا في جنوب إفريقيا، العام الماضي إلى أن سلطات المدينة يجب أن تتحمل المسؤولية، لأنها كانت على دراية بقضايا السلامة الخطيرة في المبنى السكني المتهدم قبل أربع سنوات على الأقل من الحريق.

حريق فى جنوب إفريقيا

وكان الحريق الليلي، في المبنى المكون من خمسة طوابق في وسط مدينة جوهانسبرج في 31 أغسطس آب أحد أسوأ الكوارث في جنوب إفريقيا.

وكان ما لا يقل عن 12 طفلا من بين القتلى وأصيب 86 شخصا آخرون، واضطر بعضهم إلى القفز من النوافذ هربا من النيران.

قال آخرون إنهم ألقوا بأطفال صغار من النوافذ على أمل أن يمسك بهم الناس في الأسفل.

وأحرق العديد من الضحايا بشكل لا يمكن التعرف عليه بعد أن حوصروا في المبنى المكتظ واستغرق الأمر أسابيع للتعرف على الجثث باستخدام اختبارات الحمض النووي.

وتولى القاضي المتقاعد السيسي خامبي مسؤولية التحقيق الذي بدأ في أكتوبر.

وقدمت الجزء الأول من تقريرها يوم الأحد وخلصت إلى أن مدينة جوهانسبرغ ، التي تمتلك المبنى ، أظهرت "تجاهلا تاما" لـ"حالته الكارثية".

وفي أعقاب الحريق، عثر على مئات الأشخاص يعيشون بشكل غير قانوني في المبنى، بعضهم في أكواخ أقيمت في الممرات والحمامات والطابق السفلي، الذي كان من المفترض أن يكون مرآبا للسيارات.

وأضافت خدمات الطوارئ، أن طفايات الحريق أزيلت من الجدران وعثر على مهرب الحريق الرئيسي مغلقا ليلة الحريق.

ووجد تقرير خامبيبي أن الجزء الداخلي من المبنى كان مليئا بالنفايات ، وقد تضافرت هذه الأكواخ الخشبية المؤقتة لجعل الحريق مميتا بشكل خاص.

كما قالت خامبيبي، للصحفيين، بعد تسليم تقريرهاومع ذلك ، داهم مسؤولو المدينة ومسؤولو الهجرة الوطنيون وضباط الشرطة المبنى في عام 2019 ، و "وجدوا الظروف المعيشية المؤلمة في المبنى التي ساهمت في تدمير الحريق" .

وأوصت باتخاذ إجراءات تأديبية ضد كبير الموظفين التنفيذيين لشركة جوهانسبرغ العقارية، التي تشرف على مباني المدينة، مضيفًا بإنه يجب هدم المبنى وإقامة لوحة تذكارية لعشرات الضحايا.

وكشفت المأساة عن مدى التدهور في أجزاء من أكبر مدينة ومركز اقتصادي في جنوب أفريقيا، حيث تم "اختطاف" العديد من المباني من قبل الملاك غير الشرعيين، الذين يؤجرون مساحات للأشخاص اليائسين للحصول على مكان للعيش فيه. غالبا ما تكون المباني مكتظة ويتم تجاهل احتياطات السلامة.

كان هناك تطور مذهل في التحقيق في يناير عندما قال رجل من المقرر أن يدلي بشهادته كمقيم في المبنى إنه أشعل النار لحرق جثة رجل قتله بناء على أوامر من تاجر مخدرات.

تم القبض على الرجل الذي أدلى بالاعتراف الصادم ووجهت إليه 76 تهمة بالقتل والحرق العمد.