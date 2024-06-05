شكرا لقرائتكم خبر عن توافد العشرات لأداء صلاة الجنازة على أرملة خالد محيى الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد العشرات من المواطنين وأعضاء حزب التجمع، منذ قليل، إلى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين لأداء صلاة الجنازة على السيدة سميرة سليم سليمان، زوجة المرحوم خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة الثورة ومؤسس حزب التجمع،التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء.

ومن المقرر الدفن في مدافن العائلة بكفر شكرو يحدد موعد العزاء فى وقت لاحق .

ونعى عدد من السياسيين والاحزاب الفقيدة وتقدموا لأسرتها ة بخالص العزاء.

توفى خالد محيى الدين مؤسس حزب التجمع ، وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو فى 6 مايو 2018 ،وهو من مواليد 17 أغسطس 1922، ضابط سابق في الجيش المصري إبان العصر الملكي وأحد الضباط الأحرار، وعضو سابق في مجلس الشعب المصري.