شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل :فرض أمريكا عقوبات ضد الجنائية الدولية يؤكد أنها شريكة إسرائيل فى الإبادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعتبر ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن إقرار مجلس النواب الأمريكى قانونا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا حققت أو حاكمت أشخاص محميين من الولايات المتحدة الأمريكية أو حلفائها انتهاك للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وإعلانا منها بحمايتها المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعوب وجرائم إبادة جماعية وانحيازا واضحا لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلى نتنياهو ووزير دفاعه جآلنت الذين إدانتهم المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين من أهل غزة.

وقال إن ذلك القانون يكشف الوجه الحقيقي لأمريكا ومعاداتها لمبادئ العدالة والمساواة وانها تكيل بمكيالين وأنها وسيط غير آمين وغير محايد فى القضية الفلسطينية وأنها منحازة إنحيازا أعمى لدولة الكيان الصهيونى فى فلسطين العربية "المسماه إسرائيل".

وأشار إلى أن واشنطن وتؤكد بإصدارها هذا القانون أنها شريكة فى جريمة الإبادة الجماعية التى إرتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ أهل فلسطين.

ودعا رئيس حزب الجيل جامعة الدول التربية ومنظمة التعاون الاسلامى باتخاذ مواقف جادة ضد الولايات المتحدة واستهانتها بالشعوب العربية والإسلامية ومعاداتها للشرعية الدولية ولحق شعبنا الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية.