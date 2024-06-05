شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء أرملة خالد محيى الدين غدا الخميس بمسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام عزاء سميرة سليم سليمان زوجة الراحل خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة الثورة ومؤسس حزب التجمع، غدا الخميس بمسجد عمر مكرم والتي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء.

وتوافد العشرات من المواطنين وأعضاء حزب التجمع، منذ قليل، إلى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين لأداء صلاة الجنازة على جثمان الراحلة، ومن المقرر أن يتم الدفن في مقابر العائلة بكفر شكر.