غارة إسرائيلية على الخيام وقصف مدفعي استهدف عيترون وكفرشوبا وقذائف فسفورية طالت أطراف حلتا

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفًا مدينة الخيام في جنوب لبنان، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب.
هذا، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي عيترون وكفرشوبا، في حين انفجر صاروخ اعتراضي في اجواء بلدة ميس الجبل.
واستهدف الجيش الإسرائيلي أطراف مزرعة حلتا بالقذائف الفسفورية.
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين يكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال، تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.
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