النشرة: الجيش اقام حواجز وداهم منازل اشخاص في الصويري ومجدل عنجر

افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن الجيش اللبناني نفذ انتشارا واقام حواجز على مداخل بلدتي الصويري ومجدل عنجر في البقاع الغربي ونفذ مداهمات لمنازل اشخاص في البلدتين.

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