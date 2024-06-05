النشرة: أمن الدولة اوقفت شقيق مطلق النارعلى السفارة الاميركية بالتنسيق مع مديرية المخابرات

افاد مراسل "النشرة" في زحلة، بأن مكتب امن الدولة في البقاع تمكن من توقيف شقيق مطلق النار على السفارة الاميركية في عملية خاطفة ونوعية في مجدل عنجر بالتنسيق مع مديرية المخابرات في الجيش اللبناني.
وافاد المعلومات بأن "السوري منفذ الهجوم على السفارة الأميركية في بيروت يدعى قيس فراج".
وفي وقت سابق، اكد مراسل "النشرة" في البقاع بأن الجيش اللبناني نفذ انتشارا واقام حواجز على مداخل بلدتي الصويري ومجدل عنجر في البقاع الغربي ونفذ مداهمات لمنازل يشتبه بمشاركتهم في عملية اطلاق النار على السفارة الاميركية.
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