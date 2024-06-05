اشار المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار، في بيان حول برنامج أمان، الى انه "بهدف ضمان الشفافية وتطوير آلية تنفيذ برنامج أمان، تعاقدت الحكومة اللبنانية مع شركة مستقلة (شركة BDO LLP) لتقوم بالتدقيق التقني. وعليه، ستقوم الشركة بالتواصل مع عيّنة عشوائية من المستفيدين من البرنامج لإستطلاع رأيهم عبر رسائل نصيّة، إتصالات هاتفية وزيارات منزليّة. وستبدأ هذه العملية بتاريخ اليوم 5 حزيران 2024 على أن تستمر لغاية 31 تموز 2024".

كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي لحجار: شركة BDO LLP ستتواصل مع عيّنة عشوائية من المستفيدين من برنامج "امان" بدءا من اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.