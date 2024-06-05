أبي خليل: التصلّب لن يؤدي لانتخاب رئيس وما حصل بسفارة أميركا يظهر خطر النازحين السوريين غير الشرعيين

رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، في مقابلة مع قناة "إل بي سي أي"، أنّ ما حصل في السفارة الأميركية في بيروت، يظهر خطر وجود النازحين السوريين غير الشرعيين في لبنان.

ولفت إلى "أننا كنّا مرحبين بالسعي الذي يقوم به النائب تيمور جنبلاط، لانتخاب رئيس للجمهورية وسنتلاقى معه لاحقًا"، مضيفًا "لن يؤدّي التصلّب إلى انتخاب رئيس للجمهورية".

ودعا أبي خليل إلى الضغط على الجهات المتصلبة لإيجاد مرشّح توافقيّ، "لأنّ المرشح الاحاديّ ليس الحلّ"، مشددًا على "ضرورة عدم صرف أي تطوّر في المِنطقة كنتائج غزة مثلًا في الداخل اللبنانيّ".

ولفت إلى أنّ إنهاء الفراغ الرئاسيّ يبدأ بالكلام، والتوافق لن يعطّل الآلية الدستورية"، مؤكدًا "وجود نيات جيدة وتعهدات تحتاج إلى ترجمة في الأفعال".

وأوضح ابي خليل أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري كان ايجابيًا جدًا، فالنقاشات والتشكيك بالحوار ليس في صالح المصلحة العامة.

وقال: "ممكن أن نتساهم في اسم رئيس الجمهرية في حال أعطونا اللامركزية والصندوق الائتمانيّ الذي يُعتبر إصلاح كبير"، مضيفًا "عندما وافقت شريحة كبيرة على المرشّح جهاد أزعور دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة فلا عذر لإقفال مجلس النواب".