افادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن مديرية المخابرات في البقاع تسلّمت م.ج للاشتباه في تورطه بحادثة إطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر. وتأتي عملية التسليم هذه بعد مداهمات عدة في بلدة مجدل عنجر نفذتها مديرية أمن الدولة في البقاع بالتنسيق مع مديرية المخابرات دون التمكن من العثور عليه.

كانت هذه تفاصيل خبر مديرية المخابرات في البقاع تسلمت متورطا آخر في حادثة إطلاق النار على السفارة الاميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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