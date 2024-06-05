البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي أطلقا برنامجا بقيمة 12.5 مليون يورو لدعم الشركات اللبنانية

أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز النمو في القطاع الخاص اللبناني، برنامجا جديدا بقيمة 12.5 مليون يورو، يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين الممارسات الخاصة بكفاءة الموارد وتطوير معايير الاقتصاد الدائري.

وأفاد بيان "ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيوظف التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الممارسات المستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة اللبنانية، ويعمل على مساعدتها لاعتماد مناهج خاصة بالاقتصاد الدائري من خلال ثلاثة معايير رئيسية : بناء القدرات، الخدمات الاستشارية المخصصة والمنح الداعمة لاعتماد التقنيات والحلول".

واشار الى ان "يهدف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي من خلال هذا البرنامج الجديد الممتد لتسعة أعوام إلى مساعدة الشركات في القطاع الصناعي - سلسلة القيمة الغذائية بشكل أساسي - لتصبح أكثر استدامة وتقلص من انبعاثات الكربون لديها. ستساعد النشاطات الخاصة ببناء القدرات في رفع مستوى الوعي في السوق حول المنفعة التجارية للمشاريع الخاصة بالكفاءة في استخدام الموارد والاقتصاد الدائري، كما سيساعد البرنامج من خلال الخدمات الاستشارية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في تحديد الحلول الأكثر ملاءمة لتحسين استخدامها للموارد واعتماد مناهج الاقتصاد الدائري".

وتابع :"لمساعدتها في تطبيق المعايير الموصى بها، ستحصل مجموعة مختارة من الشركات الصغيرة والمتوسطة على المنح الخاصة بكفاءة الموارد والاقتصاد الدائري من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المشاريع المحددة مسبقا. من المتوقع أن تمد هذه الإجراءات الشركات المعنية بفائدة ملموسة، فتزيد من قدرتها التنافسية وتمكنها من اكتساب حصة سوقية، كذلك مساعدتها على النمو وخلق فرص عمل إضافية، والمساهمة في الوقت نفسه في تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة للبلاد".

واضاف، "يرتكز البرنامج الجديد على النجاح الذي أحرزه كل من البرنامج الاستشاري للشركات الصغيرة في لبنان (ASB) الذي تم إطلاقه في عام 2018 في لبنان بدعم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الإبتكار الذي انطلق في عام 2023. ساعدت هذه البرامج حتى الآن حوالي 280 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الحصول على الاستشارة الأساسية التي تحتاجها لمواجهة تحديات السوق ودعم إنتاجيتها وسير عملها. خلال العام 2023 وحده، دعم البرنامج الاستشاري للشركات الصغيرة (ASB) أكثر من 85 شركة صغيرة ومتوسطة لبنانية وشركات ناشئة من خلال أكثر من 100 مشروع استشاري، من ضمنها 43 مشاريع بحثية تطبيقية مع باحثين لبنانيين".

ولفت البيان الى "ان المستشارين والباحثين المحليين والدوليين المتخصصين، سيواصلون في مجالات واسعة ضمن نطاقات عديدة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز ممارساتها الخضراء، كذلك الرقمية والتجارية الشاملة. كذلك يستمر البنك في إجراء العديد من النشاطات الخاصة ببناء القدرات لتوفير أفضل الممارسات وخلق بيئة مواتية للسوق المحلي على الصعيد الاستشاري".

في هذا السياق، أكدت المديرة الإدارية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السيدة هايكي هارمغارت، اننا "مسرورين للتعاون مرة أخرى مع الاتحاد الأوروبي، لدعم الشركات اللبنانية الصغيرة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد. لقد أثبتت هذه المؤسسات مرونتها في مواجهة التحديات ويرتكز دورنا على تعزيز ممارساتها الخاصة بالاستدامة وقدرتها على النمو من خلال هذا البرنامج الجديد".

بدورها، مديرة التنسيق لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة أليساندرا فييزر، ذكرت ان "الاتحاد الأوروبي يلتزم بتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها في اعتماد وتنمية ممارسات خاصة بكفاءة الموارد، كما يأمل في المقابل بأن تمد البلد بالقيمة المضافة التي هي في أمس الحاجة إليها، فتعمل على تعزيز الاقتصاد المحلي، وتساهم بالتالي في تعافي لبنان الاقتصادي".

يشار الى ان استثمار البنك، بلغ منذ إنطلاق أعماله في لبنان أكثر من 880 مليون يورو مع التركيز على دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص، تعزيز إمدادات الطاقة المستدامة، إضافة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة المقدمة.