شدّد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنّا العاشر، على "ضرورة تحمّل الجميع وعلى رأسهم النواب مسؤولية انتخاب رئيس للجمهورية وفي أسرع وقت".
كلام يوحنا العاشر جاء لدى استقباله المطارنة الياس عودة، الياس كفوري، سلوان موسي، باسيليوس منصور، أفرام كرياكوس وأنطونيوس الصوري، وذلك في معهد القدّيس يوحنّا الدمشقيّ اللاهوتيّ في البلمند.
وتطرّق الاجتماع إلى الأوضاع الكنسيّة العامة وإلى قضايا الساعة في ظلّ ما يشهده لبنان من تحديات.
كانت هذه تفاصيل خبر يوحنّا العاشر دعا الجميع وعلى رأسهم النواب تحمّل مسؤولية انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.