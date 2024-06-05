يوحنّا العاشر دعا الجميع وعلى رأسهم النواب تحمّل مسؤولية انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت

شدّد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنّا العاشر، على "ضرورة تحمّل الجميع وعلى رأسهم النواب مسؤولية انتخاب رئيس للجمهورية وفي أسرع وقت".

كلام يوحنا العاشر جاء لدى استقباله المطارنة الياس عودة، الياس كفوري، سلوان موسي، باسيليوس منصور، أفرام كرياكوس وأنطونيوس الصوري، وذلك في معهد القدّيس يوحنّا الدمشقيّ اللاهوتيّ في البلمند.

وتطرّق الاجتماع إلى الأوضاع الكنسيّة العامة وإلى قضايا الساعة في ظلّ ما يشهده لبنان من تحديات.