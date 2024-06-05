بري بحث مع نائب رئيس المفوضية الاوروبية في الاوضاع في المنطقة وأزمة النازحين

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس والوفد المرافق، في حضور سفيرة الإتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دو وال وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة وأزمة النازحين السوريين.
وبحث بري مع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي شؤونا عامة وتربوية .
كما استقبل الوزير السابق فارس بويز، حيث تم عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.
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