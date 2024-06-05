القناة 14 الإسرائيلية: التقدير في إسرائيل هو أن حربًا مع حزب الله قد تندلع في الأسابيع المقبلة

ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أنّ "التقدير في إسرائيل هو أن حربًا مع حزب الله قد تندلع في الأسابيع المقبلة".

وفي وقت سابق من اليوم، ادّعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال جولة له في مستوطنة كريات شمونة، أنّ إسرائيل جاهزة لـ"عملية قوية جدًا" في الشمال، في حين أشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي لا يريد خوض حرب في لبنان وهذا هو الواقع".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين يكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال.

وأمس، ذكر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي، أنّ الجيش مستعد "للانتقال إلى هجوم في الشمال على الحدود مع لبنان"، وذلك خلال جولة وجلسة له لتقييم الوضع مع قائد قوات الإطفاء في قاعدة غيبور في الشمال، بمشاركة قائد فرقة الجليل، وقادة آخرين، إثر الحرائق التي اندلعت جرّاء صواريخ "حزب الله".

من جانبه، أكّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشّيخ ​نعيم قاسم​، أمس، أنّه "إذا أرادت ​إسرائيل​ خوض حرب شاملة، فنحن جاهزون لها"، مشدّدًا على أنّ "أيّ توسيع إسرائيلي للحرب على ​لبنان​، سيقابله خراب ودمار وتهجير في إسرائيل".

وأعلن، في تصريح لقناة "الجزيرة"، أنّ "المقاومة جاهزة للمعركة، ولن تسمح لإسرائيل بتحقيق أيّ انتصار"، موضحًا أنّ "قرارنا ألّا نوسّع الحرب، لكنّنا سنخوضها إذا فُرضت علينا". وكشف أنّه "وصلتنا تهديدات في الشّهرين الماضيين، وكان جوابنا أنّ جبهة لبنان مرتبطة بغزة".