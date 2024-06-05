الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 36586 قتيل و83074 اصابة

افادت وزارة الصحة بغزة، عن "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 36586 قتيل و83074 اصابة منذ السابع من تشرين الاول الماضي"، مشيرة الى ان "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 36 شهيد و115 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأكدت أن "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".