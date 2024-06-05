إعلام إسرائيلي: الكنيست صادق على مشروع قانون يمنع الدول من فتح بعثات دبلوماسية للفلسطينيين بالقدس

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنّ "الكنيست صادق على مشروع قانون يمنع الدول من فتح بعثات دبلوماسية للفلسطينيين في القدس".
ويأتي ذلك بعد اعتراف أوروبية بالدولة الفلسطينية المستقلّة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.
وفي 27 أيار، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أمر بمنع القنصلية الإسبانية في القدس الشرقية من تقديم خدماتها للسكان الفلسطينيين ومنعها من ممارسة أي أنشطة دبلوماسية.
وكان قد ردّ وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على الإجراءات الإسرائيلية بالقول: "قنصليتنا في القدس تعمل قبل وجود إسرائيل".
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