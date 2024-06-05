إشادات وترحيب باعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين ذات سيادة

ياسر رشاد - القاهرة - المنظمات العربية تصفها بخطوة تاريخية في الاتجاه الصحيح وأوروبا تدعو لوقف فوري لحرب غزة

في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة والمواجهات المستمرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، شهدت الساحة الدولية تحركات وردود فعل إيجابية لدعم استقلالية فلسطين، وكان آخرها مصادقة البرلمان السلوفيني على قرار حكومة دولة سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ، والتي لاقت ترحاب وأشادت عربية ودولية كثيرة.

من جانبه ثمن البرلمان العربي هذه الخطوة، ووصفها بانها أنه انتصارًا جديدًا يضاف لسلسلة الانتصارات التي حققتها الدبلوماسية الفلسطينية في سعيها للعدالة ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأكد البرلمان العربي أن هذه الخطوة الهامة تأتي في الاتجاه الصحيح نحو اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطين، دعمًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وأنه يمثل ردًا عمليًا على مخططات كيان الاحتلال الفاشلة لتصفية القضية الفلسطينية، في ظل حرب إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

ومن جانبه يأمل البرلمان السلوفيني أن تساهم هذه الخطوة في وقف العنف في قطاع غزة، وتعد سلوفينيا الدولة الرابعة من الاتحاد الأوروبي التي تعترف بفلسطين كدولة مستقلة خلال الشهر الماضي، بعد إسبانيا والنرويج وإيرلندا ، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "وقف فوري" للعنف لتجنب صراع أوسع، كما دعت روسيا الي وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار حكومة وبرلمان سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، وأكدت أن هذه الخطوة تدفع نحو تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.

وجددت المنظمة دعوتها دول العالم كافة التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تبادر بإعلان هذا الاعتراف، وأن تساند طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.