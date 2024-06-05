50 اتفاقًا بين كوريا الجنوبية والدول الإفريقية في مجال المعادن والصادرات

ياسر رشاد - القاهرة - في قمتها الأولى..

قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنه تم توقيع نحو 50 اتفاقا خلال أول قمة تجريها كوريا الجنوبية مع زعماء 48 دولة أفريقية للتعاون في مجالات مثل التعدين والطاقة والتصنيع.

أول قمة تجريها كوريا الجنوبية

وأضافت الوزارة، في بيان أن مجموعة شركات كورية جنوبية وقعت عقدا لتوريد محولات كهربائية إلى موزمبيق بقيمة 30 مليون دولار.

وأضافت أن وزارة الصناعة وقعت أيضا اتفاقيات للتعاون في مجال المعادن الحيوية مع مدغشقر وتنزانيا من أجل تأمين إمدادات لصناعات مثل البطاريات.

وأبرمت الاتفاقيات الـ47 مع 23 دولة أفريقية خلال القمة حيث يسعى رابع أكبر اقتصاد في آسيا إلى الاستفادة من المعادن وسوق التصدير الواسعة في أفريقيا.

ولفت الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، إلى أن أمام تجمع يضم حوالي 200 من القادة السياسيين وصناعيين من الدول الأفريقية وكوريا الجنوبية في قمة أعمال يوم الأربعاء: "على الرغم من إمكاناتها الهائلة ، لا تزال إفريقيا تمثل 1-2٪ فقط من تجارة واستثمارات كوريا الجنوبية..".

وقال يون "آمل أن يتم توسيع التعاون في مجال الموارد ذات المنفعة المتبادلة".

وتعهد يون، بأن كوريا الجنوبية ستزيد مساعدات التنمية لأفريقيا إلى 10 مليارات دولار على مدى السنوات الست المقبلة، وقال إنها ستقدم 14 مليار دولار لتمويل الصادرات لتعزيز التجارة والاستثمار للشركات الكورية الجنوبية في إفريقيا.

وأمس الثلاثاء، اتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وزعماء الدول الأفريقية اليوم الثلاثاء على إقامة تعاون تجاري وتجاري أعمق وأطلقوا "حوارا حيويا بشأن المعادن" يهدف إلى التنمية المستدامة لموارد القارة.

وقال يون، الذي استضاف أول قمة على الإطلاق مع زعماء 48 دولة أفريقية، إن كوريا الجنوبية ستزيد مساعدات التنمية لأفريقيا إلى 10 مليارات دولار على مدى السنوات الست المقبلة، حيث تتطلع إلى الاستفادة من الموارد المعدنية الغنية للقارة وإمكاناتها كسوق تصدير هائلة.

وأضاف يون في كلمته الختامية "أن حوار المعادن الحرجة الذي أطلقته كوريا الجنوبية وأفريقيا سيشكل مثالا لسلسلة توريد مستقرة من خلال التعاون متبادل المنفعة ويسهم في التنمية المستدامة للموارد المعدنية في جميع أنحاء العالم".

كما تعهد بتقديم 14 مليار دولار لتمويل الصادرات لتعزيز التجارة والاستثمار للشركات الكورية الجنوبية في أفريقيا.

كوريا الجنوبية هي واحدة من أكبر مشتري الطاقة في العالم وهي موطن لكبار منتجي أشباه الموصلات. كما أنها موطن لخامس أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم ، مجموعة هيونداي موتور ، التي تقوم بدفع نحو الكهرباء.

وأشار مكتب يون إن الشراكة مع أفريقيا ، التي تمتلك 30٪ من احتياطيات العالم من المعادن الحيوية بما في ذلك الكروم والكوبالت والمنغنيز أمر بالغ الأهمية.

وفي إعلان مشترك أصدرته كوريا الجنوبية والاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه، تعهد القادة بتسريع المحادثات بشأن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية وأطر تعزيز التجارة والاستثمار.

كما دعوا إلى تعزيز التعاون من أجل الأمن الغذائي لأفريقيا بدعم من كوريا الجنوبية بالتكنولوجيا الزراعية والزراعة الذكية.