جنوب إفريقيا.. محادثات مع الأحزاب الحريصة على المساهمة في تشكيل حكومة جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - قال متحدث باسم الحزب، اليوم الأربعاء، إن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يجري محادثات مع جميع الأحزاب السياسية الحريصة على المساهمة في تشكيل حكومة جديدة بعد أن خسر أغلبيته في انتخابات الأسبوع الماضي.

حزب المؤتمر الوطني الأفريقي

وأضاف حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي لا يزال أكبر حزب لكنه لم يعد قادرا على الحكم بمفرده، أنه مصمم على توحيد أوسع مجموعة من القطاعات في المجتمع في الوقت الذي يعالج فيه ما وصفه بالحاجة الملحة للخروج من المأزق الحالي.

وأوضح ماهلينجي بهينغو موتسيري في بيان في بداية مؤتمر صحفي "لقد اجتمعنا مع جميع الأطراف التي تحرص على المساهمة بأفكار حول كيفية دفع بلدنا بشكل جماعي إلى الأمام لتشكيل حكومة تضمن الوحدة الوطنية والاستقرار ، وتواصل التحول في جنوب إفريقيا ، وتحمي ديمقراطيتنا الدستورية" .

ويحكم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي جنوب أفريقيا منذ أن قادها نيلسون مانديلا إلى السلطة في انتخابات عام 1994 التي شهدت نهاية الفصل العنصري، لكن الناخبين عاقبوه هذه المرة بسبب استمرار الفقر والبطالة وتفشي الجريمة والفساد وانقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.

كان الناخبون والسياسيون والأسواق المالية على اطلاع على أدلة حول الحزء أو الأحزاب التي ستشكل الحكومة الوطنية المقبلة.

التحالف الديمقراطي المؤيد للسوق الحرة

وقال بهينغو موتسيري إن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي عقد اجتماعات مع التحالف الديمقراطي المؤيد للسوق الحرة ومقاتلي الحرية الأقتصادية الماركسيين وحزب إنكاثا للحرية المحافظ اجتماعيا وحزبين صغيرين.

وأضافت أنها اتصلت بحزب "أومخونتو وي سيزوي"،وهو حزب يقوده الرئيس السابق جاكوب زوما، ولكن تم رفضه، قالت: "بابنا لا يزال مفتوحا.

وجاء عضو الكنيست في المركز الثالث في الانتخابات بعد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والتحالف الديمقراطي، وهو أداء قوي بشكل مفاجئ لحزب جديد، لكن زوما عدو عنيد لزعيم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الرئيس سيريل رامافوسا.

فضائح الفساد

أجبر زوما على الاستقالة من منصبه كرئيس في عام 2018 بعد سلسلة من فضائح الفساد ، وسجن لاحقا بتهمة ازدراء المحكمة بعد رفضه المشاركة في تحقيق في الفساد، لا يزال يتمتع بشعبية في مقاطعته الأصلية ، كوازولو ناتال المكتظة بالسكان.