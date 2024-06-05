دراسة جديدة تشير لارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل قياسي

ياسر رشاد - القاهرة - لا يوجد دليل على تسارع تغير المناخ..

كشف كبار العلماء أن معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض، بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2023 مع 92٪ من الحرارة المفاجئة التي حطمت الأرقام القياسية في العام الماضي بسبب البشر.

ارتفاع درجة حرارة الأرض

استخدمت المجموعة المكونة من 57 عالما، من جميع أنحاء العالم طرقا معتمدة من الأمم المتحدة لفحص ما وراء انفجار الحرارة المميت العام الماضي.

وقالوا إنه حتى مع معدل الاحترار الأسرع ، فإنهم لا يرون دليلا على تسارع كبير في تغير المناخ الذي يسببه الإنسان بخلاف زيادة حرق الوقود الأحفوري.

كانت درجات الحرارة القياسية في العام الماضي غير عادية لدرجة أن العلماء كانوا يناقشون ما وراء القفزة الكبيرة وما إذا كان تغير المناخ يتسارع أو إذا كانت هناك عوامل أخرى تلعب دورا.

أضاف المؤلف الرئيسي للدراسة بيرس فورستر ، عالم المناخ بجامعة ليدز:" إذا نظرت إلى هذا العالم يتسارع أو يمر بنقطة تحول كبيرة ، فإن الأمور لا تفعل ذلك ،الأمور تزداد في درجة الحرارة وتزداد سوءا بالطريقة التي توقعناها بالضبط".

تراكم ثاني أكسيد الكربون كسبب رئيسي

ويفسر ذلك إلى حد كبير تراكم ثاني أكسيد الكربون، من ارتفاع استخدام الوقود الأحفوري ، كما قال هو ومؤلف مشارك.

وأشار فورستر، إلي أن في العام الماضي ، بلغ معدل الاحترار 0.26 درجة مئوية (0.47 درجة فهرنهايت) لكل عقد ارتفاعا من 0.25 درجة مئوية (0.45 درجة فهرنهايت) في العام السابق، هذا ليس فرقا كبيرا ، على الرغم من أنه يجعل معدل هذا العام هو الأعلى على الإطلاق .

ومع ذلك ، قال علماء خارجيون، إن هذا التقرير يسلط الضوء على وضع أكثر إثارة للقلق من أي وقت مضى.

ويوضح عالم المناخ بجامعة ويسكونسن أندريا داتون: "لقد أصبح اختيار العمل على المناخ نقطة نقاش سياسية ، لكن هذا التقرير يجب أن يكون تذكيرا للناس بأنه في الواقع خيار أساسي لإنقاذ الأرواح البشرية، الذي لم يكن جزءا من فريق الدراسة الدولي، بالنسبة لي ، هذا شيء يستحق القتال من أجله".

النشاط البشري يهيمن على مساهمات الاحترار

وقرر فريق المؤلفين - الذي تم تشكيله لتقديم تحديثات علمية سنوية بين كل سبع إلى ثماني سنوات من التقييمات العلمية الرئيسية للأمم المتحدة - أن العام الماضي كان أكثر دفئا بمقدار 1.43 درجة مئوية من متوسط 1850 إلى 1900 مع 1.31 درجة من ذلك يأتي من النشاط البشري. ال 8٪ الأخرى من الاحترار ترجع في الغالب إلى ظاهرة النينو ، والاحترار الطبيعي والمؤقت لوسط المحيط الهادئ الذي يغير الطقس في جميع أنحاء العالم وأيضا الاحترار الغريب على طول المحيط الأطلسي وعشوائية الطقس الأخرى.

ووجد التقرير الذي نشر في دورية "بيانات علوم نظام الأرض" أنه على إطار زمني أكبر مدته عشر سنوات، وهو ما يفضله العلماء على سنوات واحدة، ارتفعت حرارة العالم بنحو 1.19 درجة مئوية (2.14 درجة فهرنهايت) منذ عصور ما قبل الصناعة.

الاقتراب من العتبات الحرجة

وقال التقرير أيضًا إنه مع استمرار العالم في استخدام الفحم والنفط والغاز الطبيعي، فمن المرجح أن تصل الأرض خلال 4.5 سنوات إلى النقطة التي لم يعد بإمكانها تجنب تجاوز العتبة المقبولة دوليًا لارتفاع درجة الحرارة: 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت).

يتناسب ذلك مع الدراسات السابقة التي توقعت أن تلتزم الأرض أو تلتصق بدرجة حرارة لا تقل عن 1.5 درجة بحلول أوائل عام 2029 إذا لم تتغير مسارات الانبعاثات. وقال فورستر إن الوصول الفعلي إلى 1.5 درجة يمكن أن يحدث بعد سنوات، لكنه سيكون أمرا لا مفر منه إذا تم استخدام كل هذا الكربون.

قال العلماء إنها ليست نهاية العالم أو الإنسانية إذا تجاوزت درجات الحرارة حد 1.5، لكن الأمر سيكون سيئًا للغاية. تظهر دراسات الأمم المتحدة السابقة أن التغيرات الهائلة في النظام البيئي للأرض من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بما يتراوح بين 1.5 و2 درجة مئوية، بما في ذلك فقدان الشعاب المرجانية على الكوكب، والجليد البحري في القطب الشمالي، وأنواع من النباتات والحيوانات - إلى جانب الظواهر الجوية المتطرفة الأكثر خطورة التي قتل الناس.

ارتفاع غير عادي في درجات الحرارة

كان ارتفاع درجات الحرارة في العام الماضي أكثر من مجرد قفزة صغيرة. وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة سونيا سينيفيراتني، رئيسة ديناميكيات الأرض والمناخ في جامعة ETH زيوريخ، إن الأمر كان غير عادي بشكل خاص في سبتمبر.

وقال سينيفيراتني إن العام كان ضمن نطاق ما كان متوقعا، وإن كان عند الحافة العليا للنطاق.

وقال سينيفيراتني: "إذا حدث التسارع فسيكون أسوأ، مثل الوصول إلى نقطة تحول عالمية، فمن المحتمل أن يكون هذا هو السيناريو الأسوأ، لكن ما يحدث سيئ للغاية بالفعل وله تأثيرات كبيرة بالفعل الآن نحن في وسط أزمة."

وقال عميد البيئة بجامعة ميشيغان جوناثان أوفربيك وعالم مناخ الأرض في بيركلي زيكي هاوسفاذر، ولم يشارك أي منهما في الدراسة، إنهما ما زالا يرىان تسارعًا.

وأشار هاوسفاذر إلى أن معدل الاحترار أعلى بكثير من 0.18 درجة مئوية (0.32 فهرنهايت) لكل عقد من الاحترار بين عامي 1970 و2010.

وقد وضع العلماء بعض التفسيرات النظرية للقفزة الهائلة التي حدثت في سبتمبر ، والتي وصفها هاوسفاذر بـ "gobsmacking، ولم يجد تقرير الأربعاء ما يكفي من الاحترار لأسباب محتملة أخرى.

وقال التقرير إن الحد من التلوث الكبريتي الناتج عن الشحن - والذي كان يوفر بعض التبريد للغلاف الجوي - قد تغلب عليه في العام الماضي جزيئات الكربون المنبعثة في الهواء من حرائق الغابات الكندية.

المساهمات البركانية

وقال التقرير أيضًا إن بركانًا تحت سطح البحر قام بحقن كميات هائلة من بخار الماء الذي يحبس الحرارة في الغلاف الجوي، كما قام أيضًا بقذف جزيئات التبريد حيث تلغي كلتا القوتين بعضهما البعض إلى حد كبير.

تابعت كاثرين هايهو، عالمة المناخ في تكساس تيك وكبيرة العلماء في منظمة الحفاظ على الطبيعة، إن "المستقبل في أيدينا نحن وليس الفيزياء، بل البشر من سيحدد مدى سرعة ارتفاع درجة حرارة العالم ومقدارها".